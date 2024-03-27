中國加大交流力道 馬來西亞實質獲利備受考驗

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（中央社記者黃自強吉隆坡27日專電）馬來西亞首相安華多次聲稱不在大國間選邊站，也否認向中國靠攏，但朝野與華社仍與中國互動頻密，尤其今年是馬中建交50週年，中國更加大交流力道，但大馬能否從經貿或高教交流實質獲利備受考驗。

安華就任首相後兩度赴中國訪問，見證多項投資備忘錄簽署，總金額高達美金42億餘元（約新台幣1344億元）。他最近從德國返國，意圖透過招商引資，擴大歐洲國家在大馬投資，以多元管道方式降低貿易風險。

安華多次提及美中兩大巨頭雖沒有良好關係，但大馬對選邊站不感興趣，不插手或干預任何國家地緣政治。他最近與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）雙邊會談也坦承中國區域影響力，會維護自身主權利益，確保從合作中獲益。

不過，面對馬中今年建交50週年，大馬外交部仍發表聲明稱會秉持「一個中國」政策，熟悉東南亞事務的一名不具名的觀察人士稱，即便安華藉出國訪問場合表明不「選邊站」，但大馬受地緣政治影響，和中國維持友好互動淪為現實考量，但能否從經貿或高教交流實質獲利備受考驗。

中國大使館也與朝野政黨、民間社團互動頻密。中國駐馬大使甫邀大馬團結政府成員之一的馬華公會總會長魏家祥（Wee Ka Siong）等黨務高層餐敘，透過餐敘方式強化互動。

魏家祥昨天在社群媒體平台臉書（Facebook）貼文，再度提及馬中關係的歷史與合作的重要性，並要持續強化合作、企業經貿往來與民間互訪。

馬來西亞中華大會堂總會（華總）總會長吳添泉（Goh Tian Chuan）盼中國到大馬投資或設廠，落實技術轉移，開創商機。

文教交流亦復如此，安華曾盼中國清華大學到大馬設立分校，他昨天在國會答詢中提及中國吉利將在大馬成立大學。吉利控股集團是中國主要的汽車製造業者。

尤其，為期3天並於今天落幕的馬中技職教育展，更提供總共達馬幣1000萬令吉（約新台幣6765萬元）獎學金，讓大馬學子赴中留學。大馬媒體報導，不僅免學費，部分大專甚至連住宿也免費。

對於中國加大對大馬在經貿與高教方面交流，大馬時事評論員馮振豪（Foong Zhen Hoe）今天告訴中央社記者，華人社群在文化與血緣方面與中國有深厚淵源，但大馬是一個主權獨立國家，仍有自身國家利益考量，華人即使有華裔背景，「當面對中國時應表現得更像馬來西亞人」。

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他指出，今年是馬中建交50週年，中國近年來的確與華人社團交流頻密，不論中國交流的背後動機為何，華人社團在交流之餘，仍要有更深一層的思維，並有不同程度的思考。

馮振豪以最近沸沸揚揚的南海議題為例，提醒華人社團需站在國家立場出發，尤其兩岸議題方面更應以務實態度視之，同時，台灣自主性越高則更有利馬台在投資、技術、學術與旅遊的交流。（編輯：陳慧萍）1130327