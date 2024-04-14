吉隆坡國際機場槍擊案 大馬警：無涉恐怖活動

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（中央社記者黃自強吉隆坡14日專電）馬來西亞吉隆坡國際機場今天凌晨發生槍擊案，傷者送醫急救，大馬警方表示，這起案件並不涉及任何團體或恐怖活動。

大馬近期剛發生持法國護照入境的以色列男子遭逮案件，涉案男子住處查獲6把槍械，其中3把裝滿子彈。這起吉隆坡國際機場今天發生的槍擊案再引發媒體關注。

大馬媒體引述社群媒體流傳畫面指出，吉隆坡國際機場發生槍擊案，案發時間約在凌晨1時多，當時現場人群慌張喊叫，紛紛找尋遮蔽物躲避，避免遭受波及。

新海峽時報（New Straits Times）、南洋商報等媒體報導，警方初步調查有一名男子試圖在機場射殺妻子，但未成功，卻誤傷妻子的私人保鑣，保鑣腹部中彈，緊急送醫治療。開槍男子的妻子則虛驚一場，並未受傷。

警方表示，涉案槍手對妻子開了2槍，其中一槍誤中一名私人保鑣。而槍手犯案後迅速逃離，警方布線查緝。

雪蘭莪州（Selangor）警察局長胡申（Hussein Omar Khan）說，這起案件是個人所為，與任何團體或恐怖活動無關。

大馬警方目前朝違反刑法和觸犯軍火法令等方向偵辦。（編輯：張芷瑄）1130414