美財長：美國未來幾天將進一步制裁伊朗

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）伊朗上週末對以色列發動史無前例的攻擊後，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天警告，伊朗將受到進一步制裁，並預期華府將在「未來幾天」採取更多行動。

法新社報導，美國當局一直在利用經濟手段來對抗伊朗的活動，瞄準其無人機和飛彈計畫，以及對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）等的資助。

但葉倫在記者會上警告，從週末伊朗的空襲到「青年運動（Huthi）在紅海的攻擊，伊朗的行動威脅地區穩定，並可能導致經濟溢出效應」。

她在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）本週在華府舉行的春季會議上表示：「我完全可以預期，我們將在未來幾天對伊朗採取更多制裁行動。」

葉倫表示，財政部將會毫不猶豫與美國盟友合作，「利用我們的制裁力量，繼續阻斷伊朗政權的惡意和破壞穩定的活動」。

她補充說，「所有阻斷恐怖主義資金的選項」都將納入討論。

以色列和哈瑪斯在加薩持續數月的戰爭，引發區域暴力事件，伊朗代理人和盟友涉入其中，他們聲稱採取行動是為了聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。

但隨著伊朗首次直接對以色列發動攻擊，以報復4月1日對其大馬士革領事館的致命攻擊，緊張局勢加劇。世界各國領導人擔心衝突會擴大，呼籲雙方克制。

葉倫今天沒有透露具體行動的細節，但指出華府一直在削弱伊朗出口石油的能力，還說「我們可以做更多的事情」。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1130417