路透：美擬批准韓企請求 恢復對太陽能板課關稅

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）兩名知情人士透露，拜登政府預計批准韓國韓華集團太陽能公司Qcells請求，撤銷一項已實施兩年的貿易豁免，這項豁免允許從中國等國家進口太陽能板技術免徵關稅。

路透社報導，消息一出，帶動美國第一太陽能公司（First Solar）等太陽能板製造商的股價在午盤交易創下新高。

與此同時，Qcells正尋求保護其承諾價值25億美元的美國太陽能生產擴張計畫，免受亞洲廉價產品的競爭。

韓華集團（Hanwha Group）旗下這家太陽能公司在2月23日向美國貿易代表署（USTR）遞交的正式請願書中概述這項請求，還附上另外7家企業的支持信，這些公司對美國太陽能廠的投資總額達到數十億美元。

消息人士說，目前尚未敲定撤銷關稅豁免的時間表。

對雙面太陽能板徵收進口關稅，將有利於拜登2022年簽署具里程碑意義的氣候變遷法「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）以來計劃建立的40多家太陽能設備廠。雙面太陽能板是公用事業級太陽能專案的主要技術。

這些工廠對拜登應對氣候變遷、振興美國製造業及創造數以百萬計工會會員就業機會的計畫至關重要。

過去的貿易救濟措施使美國太陽能產業出現嚴重分歧，主導這項產業的安裝商和開發商仰賴廉價進口產品來維持較低成本。

美國太陽能產業協會（Solar Energy Industries Association）為雙面太陽能板關稅豁免進行遊說，並未在聲明中直接討論豁免問題，但主張增加可免稅進口的太陽能電池數量，有助企業組裝美國製造的太陽能板。

Qcells在喬治亞州有兩家工廠，是美國最大的矽基太陽能產品製造商。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130418