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台股爆量崩跌終場挫774點 創史上單日最大跌點
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伊朗中部傳爆炸聲 油價漲美股期指跌

2024/4/19 12:37
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）由於伊朗中部傳出爆炸，昨晚油價飆漲近4%，美國股指期貨大跌。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國油價上漲3.7%，來到每桶85.80美元；布倫特原油價格上漲3.4%，來到每桶90.13美元。

伊朗新聞通訊社報導伊朗中部伊斯法罕機場（Isfahan Airport）附近傳出爆炸聲響後，能源價格應聲大漲。

這些事態發展帶動美國股指期貨走低，道瓊期指下跌480點或1.3%，那斯達克期指下跌近2%。

澳盛銀行（ANZ）分析師今天表示：「自伊朗上週末對這個猶太國家（以色列）發動飛彈和無人機攻擊以來，市場一直處於緊張狀態。以色列的反應可能決定石油供應最終是否受到威脅。」

亞洲早盤黃金期貨上漲1%，來到每盎司2422.4美元，投資人紛紛湧向避險資產。

但分析師表示，由於風險偏好情緒降溫，亞洲股市走低。

日本日經225指數下跌3.5%，韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌3%。香港恆生指數下跌1.5%，中國上證綜指小跌0.1%。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1130419

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