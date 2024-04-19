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以色列疑攻擊伊朗 布林肯：美國未涉入

2024/4/19 20:11
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（中央社卡布里島19日綜合外電報導）據報以色列對伊朗發動報復性攻擊後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美方「沒有參與任何攻擊行動」。

法新社報導，布林肯在義大利卡布里島（Capri Island）的記者會指出：「我不會談論這些報導事件…我所能說的是，就我們而言，對於七大工業國集團（G7）所有成員來說，我們關注的是緩和局勢。」

以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構，並炸死伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）將領，伊朗13日晚間展開報復，發射大量飛彈和無人機打擊以色列境內目標，以色列隨後揚言反擊。

伊朗法斯通訊社（Fars）稍早報導，伊朗中部伊斯法罕市（Isafahan）的一座機場附近可聽到爆炸。伊朗數個核設施位於伊斯法罕省，其中包括伊朗鈾濃縮計畫的核心納坦茲（Natanz）設施。

伊朗中部今天傳出遭到以色列報復攻擊後，國際原子能總署（IAEA）指出，伊朗的核設施場址沒有受損。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130419

#大馬士革
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#布林肯
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