日本北九州市鬧區火警 附近商家無奈：又來了

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本北九州市小倉北區一處鬧區建築物今天發生火警，現場濃煙上竄，已知延燒6棟建物，消防單位出動逾15輛消防車持續灌救，附近商家對火災頻傳無奈表示「又來了，真是的」。

日本放送協會（NHK）及朝日新聞報導，消防單位表示，截至目前為止暫未接獲通報有人員傷亡。

消防單位表示，餐飲店林立的北九州市小倉北區魚町地區，上午接獲多名路人通報看到有建築物冒煙並聞到焦臭味。

消防人員趕赴時現場已發生火災，總計出動超過15輛消防車灑水灌救，截至上午11時30分時仍持續進行滅火。

火災現場位於JR小倉站以南約500公尺處的鬧區。北九州市鬧區及商店街近年來接連發生火警，例如在距今天火警處約150公尺外的「旦過市場」，就曾在2022年4月及8月兩度發生大規模火災。

而距今天火災現場約200公尺外的「鳥町食道街」一帶，今年一月也曾發生大火，當時總計延燒36間店家。

在今天火災現場附近經營餐飲店的30多歲女性說，正準備開店時就聽到附近店家說快避難，才注意到發生火警。

這名女性說，旦過市場及鳥町食道街之前也都發生過火災，感覺就是「又來了，真是的」，現在不知道什麼時候才能開門做生意。

民眾受訪時表示，最近火災很多，讓人感到不安；也有民眾說，感覺像是「又是魚町一直在發生（火災）」。（譯者：黃名璽）1130420