奇瑞將在西班牙設廠 有望成首家在歐生產中國車企

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（中央社台北20日電）中國奇瑞汽車19日與西班牙一家汽車公司簽署合資協議，成為第二家宣布在歐洲設廠的中國車企。奇瑞將改建過去日產汽車在西班牙的舊工廠，因此有望搶先比亞迪，成為首家在歐生產的中國車企。

綜合法新社及多家陸媒報導，奇瑞（Chery）週五與西班牙汽車公司Ebro–EV簽署合資協議，將在西班牙生產電動汽車。奇瑞將改造過去日產（Nissan）在西班牙於2021年底已關閉的舊工廠，並進行生產。

兩家公司表示，該基地將創造1250個工作機會，年產量將於2027年達到5萬輛，2029年增至15萬輛。

據報導，這項協議在西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）見證下簽署，奇瑞將在未來數月內利用該工廠現有的基礎設施，開始組裝其小型休旅車歐萌達（Omoda）。桑傑士表示，該項目將創造財富及就業機會，而且是整個西班牙再工業化進程的象徵。

據財聯社報導，這不是奇瑞第一次傳出將在歐洲設廠的消息。今年3月，有知情人士透露，義大利政府正與奇瑞汽車商談。當時奇瑞歐洲總經理圖廷（Jochen Tueting）表示，估計公司在歐洲的汽車銷量足以支撐在當地建廠，正在探討幾個備選地點，尋找在當地建廠的潛在機會。

界面新聞報導，這是繼比亞迪去年12月宣布將在匈牙利建廠後，第二家將在歐洲設廠的中國汽車製造商。不過因為奇瑞是透過收購和改造在地工廠，因此被認為能更快開始生產和分銷，有望成為首家在歐洲生產的中國車企。

近幾年，中國新能源汽車市場湧現多個本土品牌，例如比亞迪、極氪、小鵬和長城汽車，其中幾家公司正透過在歐洲設立銷售據點及研發中心，試圖加強在當地的影響力。研究公司Rystad Energy數據顯示，去年12月全球新售出的電動汽車，69%來自中國。

歐洲汽車製造商協會的數據顯示，去年有187萬輛汽車在西班牙組裝，西班牙是歐洲僅次於德國的第二大汽車生產國。

專家表示，在歐洲本土設立工廠將使中國企業能夠規避布魯塞爾可能對汽車進口徵收的關稅，並更好地融入歐洲市場。

奇瑞2023年銷量為188萬輛，其中出口93.7萬輛。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1130420