德國總理蕭茲即將訪中 陸媒細數隨行企業界大咖

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（中央社台北13日電）德國總理蕭茲即將於14日至16日訪中，中國媒體今天報導，隨行的德國企業界代表來頭都不小，包括電機大廠西門子、製藥集團默克、車商賓士等高層。

中國媒體中國新聞網指出，近年加碼投資中國的西門子公司表示，身兼德國經濟亞太委員會（Asia-Pacific Committee of German Business）主席的執行長博樂仁（Roland Busch）將隨蕭茲出訪（Olaf Scholz）。

報導說，西門子在中國新增投資人民幣11億元（約新台幣49億元）擴建西門子成都數位化工廠，另於深圳闢建運動控制業務研發創新中心和數位科技公司，以及在蘇州成立西門子長三角人工智慧共創實驗室等。

報導指出，投資中國最大的德國企業之一車商賓士（Mercedes-Benz），執行長康林松（Ola Kallenius）也將隨行。

賓士近期已獲歐盟核准，將與華晨BMW（華晨寶馬）在中國成立合資企業，以便經營超級充電網路，預計至2026年底，合資公司計劃在中國建設至少1000座具備先進技術的超級充電站，約莫7000根超充樁。

報導說，德國知名醫藥化工企業默克集團（Merck）執行長葛麗鶴（Belen Garijo）也在訪團名單中。

報導指出，葛麗鶴滿意默克集團在中國的業績和市場地位，並說中國市場將持續為企業帶來發展機遇，默克願繼續在中國投資並拓展業務。

報導說，德國工業巨擘蒂森克虜伯集團（Thyssenkrupp）執行長羅培茲（Miguel Lopez）也不會缺席。

報導指出，近30年來，羅培茲多次訪中，去年到訪曾表示：「這些年來，我感受到了中國日新月異的發展。我們期待與中國客戶攜手，為中國實現雙碳目標和全球氣候保護而共同努力。」

報導另引述知情人士說，BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）和拜耳執行長安德森（Bill Anderson）可能也會跟團訪中。

報導指出，齊普策去年多次訪中，BMW近期宣布，BMW在中國的合資企業將從2026年起替中國客戶生產新一代電動車，而非從德國進口，並擴大BMW位於瀋陽的研發中心，投資開發和生產新一代電動車使用的高壓電池。

報導說，德國官方統計，去年中德兩國貿易額約莫2351億歐元（約新台幣8兆900億元），中國連續第8年成為德國第一大貿易夥伴。

報導指出，蕭茲曾於2022年11月4日訪中，他是中共20大後首位到訪的歐洲領導人，也是他就任以來首次訪中。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130413