美媒：葉倫訪中傳達強硬訊息 美中關係緩和受考驗

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（中央社台北9日電）美國財政部長葉倫今天結束6天訪中行程返美。美媒指出，葉倫此行對中方不再如先前般靦腆，而是直言警告中國必須縮減工業生產。但在美中雙方都堅持立場下，葉倫的強硬訊號將對美中關係的緩和構成考驗。

華爾街日報今天以「葉倫訪中就中國出口傳遞強硬訊息，美中關係緩和受到考驗」為題發表文章指出，葉倫（Janet Yellen）去年初在瑞士與中國財政官員會面時，對有爭議的問題避而不談，只在與時任中國國務院副總理劉鶴單獨喝咖啡時，提出了貿易分歧議題。但葉倫這次訪中，就沒那麼靦腆了。

文章指出，葉倫抨擊中國出口過多清潔能源產品，且向地方官員乃至副總理何立峰、總理李強提出警告，要求中國縮減工業生產。

葉倫昨天更在北京的記者會上表示，她此行就是確保自己非常透徹地說明上述問題，並向中國最高領導層表達美方這一關切。她不希望看到美國與中國的經濟關係和整體關係「惡化或變得緊張」。

這篇文章直指，美國總統拜登（Joe Biden）和中國領導人習近平1年多來一直尋求重建兩國間的些許信任，防止出現更嚴重的敵對氛圍。但葉倫在北京及中國南方工業重鎮廣州發出這些頗具針對性的訊息，將對美中關係的緩和構成考驗。

拜登政府擔心，中國商品浪潮可能會讓美國產業招架不住，導致勞動者失業和企業關閉，重演21世紀初中國出口商品擾亂全球市場的「中國衝擊」。為了因應這一衝擊，華府正為提高電動車等中國商品的關稅做準備。

然而，中方卻將葉倫的「產能過剩」警告，斥為「壓制中國崛起」的藉口，並準備向世界貿易組織（WTO）申訴。

文章提到，美中都在堅守自己的立場。美國的核心關切是中國經濟內需不足，恐難消化本國產能，使生產過剩的商品出口海外，進而在全球市場壓低價格。葉倫為此公開敦促中國決策者應採取措施刺激消費支出，提振家庭收入，或是加強退休福利保障及減輕教育負擔，這有助於改善中國經濟的供需失衡。

但中國官員卻認為，在房市長期低迷拖累經濟下，綠色產業這劑良藥可為疲軟的中國經濟注入活力，且直指美方也在大舉補貼本國清潔能源產業。

這篇文章指出，除了產能過剩，葉倫這次訪中還涉及其他有爭議的話題。其中，她對中國企業和金融機構協助向俄羅斯提供入侵烏克蘭用途的產品，便公開表達擔憂。

根據報導，葉倫日前即向中方警告，任何為俄羅斯輸送重大軍品或軍民兩用產品交易提供便利的銀行，都面臨被美國制裁的風險。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130409