美歐政策變數過多 比亞迪搶攻新興市場

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（中央社紐約18日綜合外電報導）有鑑於美、歐等地對中製電動車政策充滿不確定性，中國電動車大廠比亞迪全力搶佔新興市場，目前正在泰國、巴西蓋廠房，並宣布在印尼、匈牙利與烏茲別克設廠。

美國財經新聞網CNBC報導，總部位於深圳的比亞迪與特斯拉（Tesla）爭奪全球電動車市場過程雖在美國面臨重重阻力，卻持續大力進軍海外。比亞迪已在不少國家試水溫，且通常進入當地市場僅一年後就能取得銷售佳績。

拜登政府上月表示將調查中製電動車帶來的國安風險，歐盟則數月前就宣布對中製電動車展開反補貼調查。

不過比亞迪轉戰的手腳很快。比亞迪預計他們的第一家海外工廠將於今年底在泰國投入營運。據全球汽車資訊平台Marklines資料，一年前比亞迪在泰國還沒有任何銷量，但到今年1月份就超越豐田（TOYOTA），奪下泰國乘用車銷售的榜首。

一旦投入運營，比亞迪的泰國廠很可能擴大為東南亞其他地區服務。安永聯合會計師事務所（EY）預測，今後10年東南亞的電動車市場將成倍增長，年銷售額至少達800億美元。

全球科技市場研究機構Counterpoint Research的資料顯示，比亞迪將自身打造成東南亞最暢銷電動車品牌，相較之前幾無足跡，到去年卻賣出7萬輛在當地奪下35%的市佔，超越對手特斯拉與Vinfast。

比亞迪其中一項贏過特斯拉的優勢是車型眾多，且混合動力和純電車一應具全，反觀特斯拉專攻檔次與價格高的純電車型。擁有混合動力選項，較有利充電基礎設施仍不夠普遍的新興市場。

科技市場分析公司Canalys的汽車分析師劉策源表示，比亞迪正力求2024年將海外銷量翻倍至50萬輛，東南亞短期內仍將是比亞迪最強勁的海外市場。

劉策源說：「東南亞的電動車市場仍處起步階段，消費習慣尚待形塑。」他說性價比尤其重要，比亞迪的Atto 3與Dolphin車款在價格上就極具競爭力。

印尼媒體1月披露，比亞迪今年將投資13億美元在當地蓋電動車廠，另有報導指比亞迪計劃大幅拓展在新加坡、菲律賓的店面數。

比亞迪也銷往澳洲、中東、非洲，今年1月宣布在烏茲別克的合資廠開始生產；在美國後院，比亞迪除擴展到巴西，也把眼光擺在墨西哥。

比亞迪北美分公司執行長李柯告訴路透社，公司正考慮赴墨西哥設廠計畫；比亞迪在墨西哥的銷量已見增長。

投資顧問公司Automobility創辦人兼執行長魯索（Bill Russo）表示，若比亞迪在墨西哥設廠，將成為搶佔美洲的灘頭堡。

魯索說：「墨西哥是美墨加協定（USMCA）的成員，屆時有機會一路從墨西哥外銷到北美。」

目前比亞迪最大的市場仍是中國國內，去年比亞迪生產300多萬輛新能源車裡，只有24萬2000輛外銷。

比亞迪與其他中國電動車商快速崛起讓各國車商驚恐。美國製造業聯盟（AAM）2月發布一份報告示警，性價比極佳的中國電動車若引進，對美國汽車業帶來的衝擊恐為「滅絕程度」，呼籲華府盡早阻止從墨西哥引進中製電動車。（譯者：陳亦偉）1130319