越南國會主席助理被抓 外界憂再掀政治風暴

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南公安部今天宣布，越南國會主席助理范泰河因涉嫌濫用職權被捕。上個月，時任越南國家主席武文賞剛下台，相隔一個月後國會主席助理被抓，外界憂心又有政治風暴來襲。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，公安部發言人蘇恩蘇（To An Xo）今天表示，相關部門對違反招標規定造成嚴重後果、行賄和受賄的案件擴大調查以後，逮捕48歲的范泰河（Pham Thai Ha）。

報導指出，這是越南公安部對順安集團股份公司（Thuan An Group）及相關機構發生的案件擴大調查以後的最新發展。范泰河是迄今為止被捕的第4名官員，且職位最高。

越南公安部調查警察局4月15日以違反招標規定造成嚴重後果和行賄罪逮捕順安集團股份公司董事長阮維興（Nguyen Duy Hung）和副總經理阮克敏（Nguyen Khac Man）。

順安集團股份公司前身為順安建築貿易發展股份公司，成立於2004年，從事投資、技術基礎建設、電力和再生能源買賣與房地產領域，近年來在越南全國贏得了數十個建案合約。

范泰河是太平省人（Thai Binh），擁有經濟學博士學位，是越南註冊會計師（CPA），專門從事金融和銀行業務。他曾任國家審計長秘書、財政部長秘書、中央經濟委員會主任秘書（司長級）、副總理助理與河內市委書記助理等。

現任越南國會主席為王廷惠（Vuong Dinh Hue）於2021年上任，是越南政壇四大支柱之一。報導表示，范泰河則自2022年5月起擔任越南國會辦公室副主任兼國會主席助理。

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越南近來政局動盪，2023年3月2日接替阮春福（Nguyen Xuan Phuc）出任國家主席的武文賞（Vo Van Thuong）於今年3月下旬請辭獲准。根據越共中央檢查委員會當時所做報告，武文賞違反了一些黨員應該遵守的規定。

年近8旬的越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）已三連任越共書記，並被認為有意栽培武文賞接班，武文賞去職引來政治鬥爭聯想。而今國會主席王廷惠的助理又被捕，外界憂心更大的政治風暴恐在後頭。（編輯：陳承功）1130422