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歐盟對中國醫材公共採購啟動調查 恐升高雙方緊張

2024/4/24 18:50
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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）歐洲聯盟公報今天表示，歐盟已對中國醫療器材公共採購行為展開調查。歐盟此舉恐進一步升高和北京當局的緊張關係。

法新社報導，布魯塞爾當局關切北京當局偏袒國內供應商，歐洲聯盟公報（Official Journal of the European Union）列出各種可能發生的方式，包括「購買中國貨」（Buy China）政策。

公報中表示，歐盟還擔心中國可能對進口祭出限制，以及施加條件「導致出價異常低，而以獲利導向的公司無法承受」。

「這些限制性措施和做法對（歐洲）聯盟優質企業、商品和服務，造成重大的體制性不利，因為它們系統性偏袒採購國內產品，從而損害進口產品。」

這是歐盟首次根據其「國際採購工具」（International Procurement Instrument）啟動調查。國際採購工具的宗旨在促進國際公共採購市場的互惠准入。

一旦調查發現有不公平的行為，歐盟可以限制中國企業准入歐盟公共採購市場。

歐盟公報表示，這項調查將在啟動後9個月內完成。不過，歐盟執行委員會（European Commission）可以延長調查5個月。

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歐盟官方公報表示，北京當局「獲邀遞交其看法，以及提供相關資訊」。中國也可以「和歐盟執委會進入諮商，以排除或改進遭控的措施和作法」。

中國的醫療器材市場規模全球第二大，僅次於美國。根據墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies，MERICS）2023年的一項報告，2022年中國醫療器材市場規模約為1350億歐元（約新台幣4兆6992億元）。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130424

#中國
#歐盟
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