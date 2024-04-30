英愛丁堡公爵夫人訪烏克蘭 了解受害婦女孩童遭遇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）愛丁堡公爵夫人蘇菲今天成為2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，首位訪烏的英國王室成員。她走訪曾遭俄國軍隊大屠殺的基輔州布查市，並聆聽性暴力倖存者及曾遭俄綁架的烏國孩童訴說遭遇。

英國外交部表示，在首都基輔（Kyiv）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）會晤期間，除了討論支持性暴力倖存者及在重建工作扮演要角的烏克蘭女性的最佳方式，愛丁堡公爵夫人（Duchess of Edinburgh）蘇菲（Sophie）也轉交來自英王查爾斯三世（King Charles III）的信函。

蘇菲另與曾遭遇俄軍性暴力及其他殘暴酷刑虐待的烏克蘭民眾，還有曾遭俄方綁架至俄羅斯接受「再教育」的烏克蘭孩童交流，聽取他們的證詞。

她也前往布查（Bucha），為受難者及陣亡將士獻花致意，並造訪「生命之路」。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，曾一度進逼基輔。為阻擋俄軍，烏克蘭炸毀一座通往基輔的關鍵橋梁，後來這條路徑成為烏克蘭民眾逃離俄軍占領的「生命之路」。

蘇菲也與烏克蘭女性志工會面，這些志工在戰事支援和社區復原扮演要角，包括協助孩童應對戰爭引發的精神健康問題。

59歲的蘇菲致力倡議預防武裝衝突中的性暴力，並為受害者的權益發聲。

她訪問過科索沃、獅子山共和國、南蘇丹、剛果民主共和國、哥倫比亞、伊拉克等曾經或持續發生武裝衝突的國家地區，以提升各界的問題意識，並聽取性暴力倖存者的第一手證詞。她也是第一位訪問南蘇丹（2020年）、剛果民主共和國（2022年）、伊拉克首都巴格達（2023年）的英國王室成員。

英國外交部指出，自2022年戰爭爆發以來，英國為烏克蘭編列47億英鎊（約新台幣1920億元）的非軍事援助，其中包括逾6億6000萬英鎊以各年齡層女性為優先適用對象的援助。英國也提供國際刑事法院（ICC）資金與技術支援，並向烏克蘭及其周邊國家派駐戰爭罪和武裝衝突性暴力相關專家。

英國在對烏軍援扮演領導角色，包括率先供應長程打擊武器、西方主力戰車，以及宣布願協助訓練烏克蘭飛行員操作北大西洋公約組織（NATO）規格戰機，並領導跨國援烏無人機和海事聯盟。

基於「烏克蘭的安全就是歐洲和英國的安全」，英國把軍援烏克蘭預算計入國防預算。

首相蘇納克（Rishi Sunak）23日宣布，擬在未來6年額外投資國防750億英鎊，至2030年達國防預算占國內生產毛額（GDP）2.5%水準。他同時宣告調升英國2024至2025財政年度的軍援烏克蘭預算，由原編列25億加碼至30億英鎊。

逐年增加的國防支出將透過削減英國2020年脫歐後「暴增」的公務員人數、以及調整部分研發經費用途支應。蘇納克強調，國民保健署（NHS）等重要的公共服務領域不會被犧牲，且他仍將持續致力尋求減稅。

根據英國政府釋出的資訊，遭削減的公務員總人數估計將超過7萬。（編輯：張芷瑄）1130430