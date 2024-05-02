美制裁助俄羅斯攻烏近300實體 矛頭直指中國企業

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國官員今天宣布旨在癱瘓俄羅斯軍事和工業能力的新一波制裁措施，懲罰在中國和其他地方協助莫斯科當局取得用於俄烏戰爭武器的企業。

法新社報導，在這波美國財政部宣布的全面制裁計畫中，華府鎖定在俄羅斯、中國和其他國家遭控支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的近300個實體。

其中，美國財政部對近200個目標祭出制裁，美國國務院則鎖定逾80個目標，這是迄今華府針對俄羅斯實施制裁中，針對中國企業規模最大的行動之一。

財政部長葉倫（Janet Yellen）透過聲明表示：「財政部過去不斷警告，為俄羅斯戰爭提供物資支持的企業將面臨重大後果。」

她說：「今天的行動將藉由追擊俄羅斯軍事工業基礎與協助供應的規避網絡，進一步打亂並削弱俄國的戰爭工作。」

烏克蘭軍方正苦於阻止俄羅斯推進，美國總統拜登一週前簽署了延宕已久的法案，提供基輔新的資金。

葉倫指出：「就在我們阻止俄羅斯的戰爭機器之際，總統拜登日前通過的『2024年國安緊急補充撥款法案』（The Emergency National Security Supplemental Appropriations Act of 2024）正在提供急需的軍事、經濟和人道支援，以支持烏克蘭的英勇抵抗。」

「結合在一起，我們對烏克蘭的支持以及我們不懈地鎖定俄羅斯軍事能力，為烏克蘭在戰場上取得至關重要的優勢。」

作為制裁措施的一部分，國務院將更多涉及俄羅斯能源、礦業和金屬產業的個人和企業列入黑名單。

聲明指出，這些制裁行動也鎖定與俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）之死有關的個人。納瓦尼今年2月在西伯利亞監獄中死亡。

財政部指出，美方打擊的近300個目標包含遭控幫助俄羅斯從國外取得迫切需要的技術與設備的數十個行為者。

部分遭到鎖定的目標位於中國等國家。這些國家因為在俄羅斯入侵烏克蘭期間支持莫斯科，面臨來自華府與日俱增的壓力。

財政部聲明指出：「美國和許多國際夥伴特別關切在中華人民共和國和其他第3國，為俄羅斯軍事工業基礎提供關鍵輸入的實體。」

「這樣的支持讓俄羅斯得以持續攻打烏克蘭，對國際安全構成重大威脅。」

除中國外，遭鎖定的非俄羅斯實體分別位於亞塞拜然、比利時、斯洛伐克、土耳其和阿拉伯聯合大公國。

據路透社報導，俄羅斯駐華府大使館並未立即回應置評請求。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇表示，中國政府依法依規監督軍民兩用物品出口，還說中國與俄羅斯之間正常貿易與經濟互動符合世界貿易組織（WTO）規範及市場原則。

劉鵬宇說：「中方堅決反對美國非法片面制裁。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130502