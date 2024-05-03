緬甸男性想出國工作躲徵兵 軍政府暫停核發許可

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社仰光3日綜合外電報導）緬甸大約3個月前頒布強制徵兵令而引發數以千計民眾試圖離開國內後，緬甸軍政府宣布，已經暫停核發男性出國工作許可證。

法新社報導，武裝反抗勢力遍地開花，軍政府無力平息，今年2月因而頒布徵召所有18歲至35歲男性服役至少2年的新法。

但根據當地媒體報導，此舉造成緬甸大城仰光的各國大使館外大排長龍，數以千計民眾想要申請簽證出國，也有人打算跨境前往毗鄰的泰國，藉以逃避徵兵令。

軍政府新聞機構昨天深夜公告勞工部的聲明，指出勞工部已經「暫時中止」受理男性公民出國工作的申請。

聲明還提到，為了「有更多時間查證出境流程以及其他問題」而必須實施這項措施，但沒有說明細節。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，緬甸2月發布徵兵令之後，約3個月的時間有近10萬人申請出國工作許可。

國際勞工組織（International Labour Organization ）引用2020年緬甸政府數據估計，當年有超過400萬緬甸人在海外工作。但有分析認為，若包含沒登記的海外工作人數其實更多。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130503