加泰隆尼亞議會選舉5/12登場 民調顯示社會黨領先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴塞隆納10日綜合外電報導）西班牙加泰隆尼亞自治區12日將舉行議會選舉，這次選舉可能影響西班牙社會勞工黨（PSOE）的中央政府穩定性，民調顯示社會勞工黨的分支加泰隆尼亞社會黨（PSC）取得領先。

路透社報導，政治學家羅登（Toni Rodon）表示，位於西班牙東北部的加泰隆尼亞自治區經歷了10年的分離主義政府時期後，若加泰隆尼亞社會黨勝選，當地將迎來一個新時代。

羅登還說：「如果分離主義派失去他們在議會中的絕對多數席次，這肯定代表著週期的改變。但究竟這是暫時或長期的，我們拭目以待。」

但若支持獨立的全力為加泰隆尼亞黨（Junts per Catalunya）勝選則會助長分離主義，並為馬德里當局帶來進一步困境；該黨的領袖是普伊格蒙特（Carles Puigdemont），他擔任過加泰隆尼亞自治區政府主席。

民調預估，伊拉（Salvador Illa）領導的加泰隆尼亞社會黨可望勝選成為最大黨，領先全力為加泰隆尼亞黨及加泰隆尼亞自治區的執政黨加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）。

西班牙「國家報」（El Pais）於6日發布的民調顯示，加泰隆尼亞社會黨將贏得議會總席次135席之中的40席，全力為加泰隆尼亞黨可望斬獲36席，加泰隆尼亞左翼共和黨將拿下26席。

但一些民調也指出，約有40%的選民尚未決定投票意向，因此任何結果都是可能的。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130510