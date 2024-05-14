印度孟買加油站巨型看板不敵風暴倒塌 12死60傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社孟買13日綜合外電報導）印度官員今天表示，印度金融重鎮孟買（Mumbai）一塊巨型看板在猛烈風暴侵襲期間倒塌，造成12人死亡、至少60人受傷。

法新社報導，孟買東部一處加油站的巨型看板倒塌，將數十人困在底下，挖土機從殘骸中挖掘，搜救人員也正努力尋找任何生還者。

印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force, NDRF）檢查人員邱漢（Gaurav Chauhan）說，有8具罹難者遺體已從殘骸中移出，還有4具遺體仍埋在瓦礫堆底下。

他說：「我們已經找出遺體所在位置，但由於現場有加油機且情況可能會有危險，我們無法將他們移出。」

市政當局稍早發布的聲明指出，搜救人員已救出60人並送醫治療。

根據孟買警方在社群媒體X上的貼文，這塊倒塌的巨型看板長70公尺、寬50公尺。

孟買遭遇狂風暴雨和沙塵暴，樹木被連根拔起，一度在市區部分地方造成停電，且列車班次大亂。

印度媒體報導說，孟買的國際機場班機暫時停飛，至少有15架飛機被迫改道。

孟買所在的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra State）副行政首長法德納威斯（Devendra Fadnavis）表示，傷者已送往拉加瓦迪醫院（Rajawadi Hospital）救治。

法德納威斯在X貼文中說：「已下令對這起事件進行高層級調查。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130514