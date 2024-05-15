分析：中國打壓外商補貼本土 釀產能過剩惡果

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（中央社台北15日電）中國電動車、太陽能與鋰電池出口不斷擴張，歐美國家紛質疑中國「產能過剩」，分析指出，中國以罔顧民生和打壓外商的手法，並大舉補貼製造業，才造成如今產能過剩，而對他國構成威脅。

紐時報中文網今天報導，約10年前中國官方頒布雄心勃勃的「中國製造2025」政策，力促中國在10個先進製造領域以本土產品取代進口。

這個戰略的運作由監管機構限制中國家庭投資選擇，於是民眾只好把大量的錢存入銀行，儘管存款利率很低，如此才能方便金融機構把資金以低利率，貸給初創公司和其他企業。

據中國央行統計，中國工業淨貸款由2019年的830億美元（約新台幣2兆6730億元）增至去年的6700億美元；德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）則估計，超過99%的中國上市公司於2022年皆獲得中國政府的直接補貼。

另一方面，中國更壓低工廠工人的薪資，以提高本土製造商的競爭力，同時中國禁止勞工籌組獨立工會爭取權益，否則警察可逕行逮捕。

此外，中國官方打壓外商以扶植本土製造業，也是導致產能過剩的原因之一。以電池為例，中國最初生產電動汽車電池遠遠落後於西方，對此中國官員心知肚明。

於是中國政府在2011年即告知外商，想要使中國消費者在購買進口電動車時，獲得與國產車款的相同補貼，必須把關鍵技術轉讓給中國合作夥伴，導致外商不得不就範，因為沒有補貼，通用和福特等外國車企無法與中國業者競爭。

韓國當時在電動車用電池的生產取得領先地位，於是跨國車商施壓韓國供應商在中國建廠，但隨後中國官方又宣布，即使在中國製造電動車，也得使用中國業者生產的電池才能享補貼。

這個政策導致包括韓國現代在內的外國車企，棄用韓國製造商在中國設廠生產的電池，轉向寧德時代等本土業者議約，致使目前全球大部分的車用電池來自中國。

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據華盛頓智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）公布的報告，中國鋰電池出口額已由2019年的130億美元驟增至去年的650億美元，當中近2/3出口歐洲和北美。

過剩產能使得當今全球製成品的1/3來自中國，超過美國、德國、日本、韓國和英國生產的總和，而來自這些商品的貿易順差相當於整個中國經濟的10%，引發中國貿易夥伴的擔憂，呼籲中國減少出口增加進口。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130515