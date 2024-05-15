本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

英王查爾斯三世登基後 首幅肖像畫亮相

2024/5/15 21:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世今天公布去年5月登基以來首張官方肖像畫。由藝術家伊歐創作的這幅畫，以鮮豔的紅色為背景，查爾斯三世身穿威爾斯衛隊制服，肩膀上方有一隻蝴蝶盤旋。

路透社報導，53歲的伊歐（Jonathan Yeo）也曾為查爾斯三世（King Charles III）已故的父親菲立普親王（Prince Philip）畫過肖像畫。他在聲明中說，就像查爾斯三世肩膀上盤旋的蝴蝶一樣，象徵王室角色在公眾生活中的蛻變

他也說：「我的目標也是參考王室肖像畫的傳統，但透過手法展現君主制來到21世紀，最重要的是表達深刻人性。」

白金漢宮表示，這幅肖像畫是2020年委託創作的，旨在慶祝當時還是威爾斯親王的查爾斯在2022年成為慈善機構The Drapers' Company成員50週年。

伊歐過去曾為英國自然歷史學家艾坦勃勞（David Attenborough）、奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）和前英國首相布萊爾（Tony Blair）作畫。

白金漢宮表示，這幅油畫尺寸約高8.5英尺、寬6.5英尺，預定8月底起在倫敦的德雷普大廳（Drapers' Hall）展出。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1130515

查爾斯三世
白金漢宮：英王查爾斯三世即將恢復出席公眾活動英王查爾斯三世出席復活節禮拜 罹癌後露面受矚目
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.15
更多編輯台推薦新聞：