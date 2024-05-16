CNN：美對中國電動車加徵關稅 恐點燃歐中貿易戰

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（中央社記者張欣瑜舊金山15日專電）白宮宣布將對從中國進口的電動車增加關稅到100%，美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名分析師報導指出，美國自中國進口的電動車數量非常少，電動車真正的貿易戰場可能是在歐洲。

CNN指出，白宮祭出的嚴厲措施給歐盟帶來「保護國內汽車製造商」的壓力。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）高級研究員韋伯斯特（Joseph Webster）說，美國對中國電動車及半導體和電池等商品加徵關稅，可能將迫使歐盟必須做出決策，因為這代表大部分的貿易將轉向歐洲國家。

韋伯斯特於一篇評論中寫道，「布魯塞爾（歐盟）必須迅速採取行動，要不就實施自己的關稅措施，要不就接受大量中國製商品湧入市場」。

歐盟之前宣布對中國出口到歐盟市場的電池電動車（BEV）展開反補貼調查，如果發現中國刻意壓低電動車價格，可能於7月上旬對中國課徵懲罰性關稅。歐盟質疑中國政府的補貼政策對歐洲汽車製造商帶來不公平的競爭。

美國諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）研究員克拉茲（Agatha Kratz）表示，美國對中國電動車加徵關稅，將使歐盟更容易一路將關稅上調至30%，約是目前的3倍。

不過，克拉茲告訴CNN，歐盟要與美國增加同等比重關稅「非常困難」。歐盟無法證明關稅增加超過30%是合理的，因為其決策必須與調查結果保持一致。

克拉茲補充，這代表歐盟將必須採行其他措施以防止中國電動車湧入歐洲；當中，可以包括針對資料安全的措施、以及制定嚴格的環境和勞工標準。

據花旗銀行指出，去年中國出口歐盟的電動車比重達36%，相比之下，中國出口美國的電動車比重僅有1.1%。

比起歐洲品牌，中國電動車的生產成本要低許多。克拉茲和其他研究人員表示，這意味著歐盟可能必須徵收40%至50%關稅，才能降低歐洲市場對中國電動車出口商的吸引力。

另外是對中國最大電動車製造商比亞迪（BYD）來說，歐盟關稅需要提高至更高才會有效果。榮鼎集團認為，要做到這樣的程度不太可能。如此一來，最終可能會對歐洲汽車製造商造成衝擊，因為許多歐洲品牌在中國進行生產、在歐洲銷售。

德國BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）上週警告歐盟必須謹慎採取行動。他表示，「我們不認為我們的產業需要被保護」，並補充，在全球營運有其益處。

歐盟也希望避免北京採取報復行動，衝擊在中國銷售商品的歐洲汽車製造商。

中國汽車諮詢機構Sino Auto Insights總裁塗樂（Tu Le）稱，「歐盟情況與美國大不相同…因為德國汽車製造商非常依賴中國市場來取得大量銷售和利潤」，這使得歐盟採取強硬措施的可能性非常低。

CNN指出，白宮的措施反映西方國家官員對此議題的急迫感，他們希望防堵廉價中國進口商品摧毀國內就業和重要戰略產業。

儘管對歐盟來說，中國是其重要的出口國家，但歐盟已採取更具保護性的立場。除對中國電動車調查外，歐盟也正調查中國傾銷的產品、及中國風力渦輪機是否破壞競爭。

克拉茲表示，歐盟正在運用各種手段來捍衛其經濟和就業，免受中國不公平貿易行為的影響，並暗示歐盟和中國已陷入一場低級別的貿易戰。她說，「就貿易往來和防禦而言，我們正在進入一個非常緊張的時期」。

下個月，七大工業國集團（G7）領袖將在義大利舉行的峰會上，討論如何保護國家的產業免受中國競爭影響。

大西洋理事會資深主任李浦斯基（Josh Lipsky）認為，接下來幾週將是關鍵。

李浦斯基說，如果歐洲和G7與美國採行的步調相似，北京可能會意識到這次情況有所不同；但如果歐洲對其反傾銷審查立場遲疑，可能將證實中國的觀點，就是中國主要面臨的挑戰來自美國，而非其他先進國家。（編輯：張芷瑄）1130516