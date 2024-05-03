歐盟高官暗示：擬於暑假前向中國電動車徵收關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）歐盟負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯昨日向政治新聞網站「Politico.eu」暗示，可能在暑假前向中國電動車徵收關稅。據研究機構榮鼎集團研究報告指出，預計歐盟會向從中國進口的電動車徵收15至30%關稅。

據政治新聞網站「Politico.eu」2日報導，歐盟負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），向網站專欄「布魯塞爾行動手冊」（Brussels Playbook）表示，歐盟委員會針對中國電動汽車補貼的調查正在推進，並暗示可能在暑假前向中國電動車徵收關稅，「我們可以期待在暑假前採取下一步措施。」

該專欄詢問是否會在6月歐洲議會選舉前後宣布臨時措施時，杜姆布羅夫斯基斯諱莫如深地表示，「無法預先宣佈具體日期，法律框架規定我們必須遵守某些時間表。」據報導表示，引入關稅或配額等臨時措施的法定期限為7月4日。

紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）4月29日發布研究報告指出，雖然過去針對中國的反補貼案件中，徵收最高關稅水平平均為24.4%，但因中國的電動汽車商主要是私營企業，且重點調查的三家公司（比亞迪、吉利、上汽）願意合作，因此他們預估歐盟若要向中國電動車徵稅，關稅應落在15至30%。

不過該報告也指出，即使對中國電動汽車商徵收較高的關稅，因他們仍享有巨大的成本優勢，因此中國車企仍能從出口到歐洲的電動車上獲得可觀利潤。

去年法國政府開始向布魯塞爾施壓，應該對來自中國和美國的日增威脅採取更強力行動，以捍衛歐洲產業。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在去年9月發表年度咨文時宣布，將啟動從中國進口的電動車反補貼調查。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐盟並於去年10月正式立案調查中國電動車補貼，啟動調查9個月內可對中國出口到歐盟的電動車施加暫時性反補貼關稅，調查將於開始起13個月內調查完畢。

今年3月刊登在歐盟公報的法律文件指出，從中國進口到歐盟的9人座以內新電動車將從3月7日起向海關登記，以便未來回溯追繳歐盟可能對中國課徵的懲罰性關稅。這是歐盟啟動中國電動車反補貼調查案期間的預防性措施。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1130503