越南又傳集體食物中毒 雞肉麵下肚近百人送醫

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（中央社記者陳家倫胡志明市17日專電）越南同奈省近日再度傳出集體食物中毒事件，一家公司的工人在吃了雞肉麵後身體不適，共近百人送醫。這是同奈省近半個月以來的第2起大規模食物中毒事件。

綜合越南媒體報導，德昌越南責任有限公司（De Chang）400名工人15日在吃了雞肉麵之後，共近百人出現胃痛、嘔吐等食物中毒症狀。至16日下午，已有94名工人送醫急救，被診斷出疑似食物中毒。

同奈省（Dong Nai）展鵬縣（Trang Bom）警方16日調查指出，天鴻福生產貿易服務責任有限公司（Thien Hong Phuc）15日下午向德昌公司提供1200份雞肉麵，約400名工人先用餐，不久就有近百人出現不適。

德昌公司主管立即制止另外800名工人繼續食用雞肉麵。展鵬縣警方與醫療中心配合採集並封存天鴻福公司提供的食品樣本，展開檢測和調查，以找出原因。

目前，已有84人出院，剩下10人仍在接受治療，病患健康狀況穩定，無重症者。

這是同奈省短短半個月來發生的第2起大規模食物中毒事件。5月初，有550多人吃了冰姑（Co Bang）麵包店的麵包後出現食物中毒，檢體驗出沙門氏菌和大腸桿菌。目前仍有兩名兒童病況危急在醫院接受治療。

越南青年報（Thanh Nien）報導指出，冰姑麵包店截至14日已為這些食物中毒的病患支付了將近6億越南盾（新台幣約76萬元）的住院費。（編輯：陳承功）1130517