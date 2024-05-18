馬來西亞513事件55週年 民間團體盼還原真相

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（中央社記者黃自強吉隆坡18日專電）大馬513種族衝突事件滿55週年，民間團體今天在雙溪毛糯的513墓園公祭，願100多名受難者安息，盼當局於適當時機解密檔案，還原歷史真相，實現言論自由、公平民主社會。

隆雪歷史與文化資產之友協會、同心公民協會、隆雪華堂民權委員會、林連玉基金文化資產保存委員會、禪燈文化藝術協會與吉隆坡永春會館等大馬6個民間團體，今天在雙溪毛糯（Sungai Buloh）513墓園舉行公祭。以513事件為背景的電影「五月雪」導演張吉安也現身會場獻花。

1969年5月13日是馬來西亞史上最黑暗的一天，吉隆坡發生馬來人與華人衝突，罹難者達上百人，這起事件迄今被馬來西亞官方視為禁忌，國家檔案局尚未公開相關檔案。大馬媒體報導稱這起事件是馬來西亞政治分水嶺，513成為禁忌魔咒。

隆雪歷史與文化資產之友協會主席陳松青今天致詞說，513事件發生原因眾說紛紜，但從公開資料顯示，這是基於蓄意已久預謀，一隻為特定政治目的服務的黑手，假借種族間缺乏互信「幽靈」，在首都吉隆坡製造種族衝突。這場暴亂是建國以來影響最為深遠的衝突事件。

他指出，時至今日，時間雖然已經隔了55年，但仍是一件讓國人不願多觸及的傷痛，今天的公祭以「把記憶留住」為主題，共同紀念無辜受難者，除了華人之外，也有馬來與印度裔社群，以及不知道身分的死難者。

陳松青說，受難者中有無數風華正茂的青年，也有少不更事少年，以及多少路過當時事發地點的各種族人士，都在一瞬間不明就裡枉死，多少家庭因513事件失去了至親、生活支柱，國家因政局動亂讓經濟進入衰退期。

他認為，希望透過時間療癒心靈深處傷痛，但盼有關當局於適當時機解密檔案，還原歷史真相，勇敢接受和面對歷史事件的審判，實現言論自由、公平的民主社會。

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與會的萬撓（Rawang）州議員蔡偉杰（Chua Wei Kiat）說，513事件經過了55年，應成為國民團結和融合事件，不應變成一種禁語，不應成為政治工具威脅任何一方妥協。政府應用專業和開放態度處理513事件，將一切透明化還原事實真相，而非用自我保護心態，限制社會大眾討論這起對大馬影響深遠的歷史事件。

在公祭現場，有伊斯蘭教、佛教、印度教、道教、基督教與天主教代表進行祈禱儀式，馬來學者詩歌朗誦，與會者並為每一個墓碑獻花致意；還有「馬大新世代」、「拉大青年先鋒」、「優大青年之聲」等年輕世代學子參與，儀式莊嚴肅穆。（編輯：張芷瑄）1130518