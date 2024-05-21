本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

耶魯學生不滿以哈戰爭 畢業典禮中途離席

2024/5/21 12:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社康乃狄克州新海芬20日綜合外電報導）美國高等學府耶魯大學今天有大批畢業生在畢業典禮中途離席，藉此抗議以色列在加薩的戰爭、耶魯與軍火商的金融往來，以及校方在校園挺巴示威活動的因應作為。

路透社報導，耶魯大學（Yale University）畢業典禮開始之後，至少150名座位靠近會場前方的畢業生站了起來，轉身背向講台，魚貫離開會場。

許多抗議者舉著小標語，上面寫著「要書不要炸彈」、「從戰爭撤資」等口號。有些人帶著染紅的乳膠手套，象徵沾滿鮮血的雙手。

其他標語的內容還包括「撤銷控訴」、「保障言論自由」，藉此抗議上個月警察清場驅離示威人士時，在這所康乃狄克州新海芬（New Haven）校園和周遭地區逮捕45人一事。

畢業生今天離席抗議之舉引發其他學生陣陣歡呼，但過程平和且沒有干擾。講台上並沒有人提起這件事。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）去年10月7日跨境進入以色列發動血腥攻擊，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動回擊，軍事行動迄今未歇，讓當地巴勒斯坦民眾陷入嚴重人道危機。美國數十所大學因此掀起示威聲援潮，耶魯大學就是其中之一。

除了耶魯大學，南加州大學（University of Southern California, USC）則是取消了畢業典禮；而杜克大學（Duke University）畢業典禮期間有數十名學生離席，抗議以哈戰爭期間持續表態挺以的喜劇員傑瑞史菲德（Jerry Seinfeld）。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130521

#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#耶魯大學
#耶魯大學
#以色列
#以哈戰爭
哈瑪斯
國際刑事法院尋求對尼坦雅胡發逮捕令 拜登抨擊無法接受赴加薩援助車隊遇襲 以色列活動人士隨行護送
傑瑞史菲德
杜克大學畢典邀挺以色列諧星傑瑞史菲德任嘉賓 學生離席抗議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：