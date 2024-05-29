德里攝氏近50度高溫創新高 印度發緊急警報

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（中央社新德里29日綜合外電報導）印度德里昨天氣溫飆至攝氏49.9度，創下新高紀錄。印度氣象局（IMD）今天針對印度西北部數個地區發布高溫緊急警報。

法新社報導，印度氣象局通報「嚴重熱浪天氣」，昨天在德里郊區納雷拉（Narela）和孟吉希普（Mungeshpur）兩處氣象站測得破紀錄高溫。氣象人員預測今天氣溫與昨天相似。

在印度，地區的最高溫比平常溫度高出攝氏4.5至6.4度，會宣布為熱浪；最高溫比平常溫度高出攝氏6.5度（含）以上，則是嚴重熱浪。

印度媒體報導，2022年5月，德里部分地區氣溫達到攝氏49.2度。

印度對於炎熱高溫的夏季並不陌生，但多年來的科學研究發現，氣候變遷導致熱浪變得更長、更頻繁、更猛烈。

首都新德里當局示警，由於遭受強烈熱浪侵襲，部分地區供水減少，因此存在水資源短缺風險。

印度氣象局示警，高溫對健康影響甚鉅，特別是對嬰兒、老年人和患有慢性疾病者。

與此同時，熱帶氣旋「雷馬爾」（Cyclone Remal）帶來的強風和傾盆大雨侵襲西孟加拉邦（West Bengal）和東北部米左拉姆邦（Mizoram）；雷馬爾26日襲擊印度和孟加拉，奪走超過38條人命。

孟加拉氣象當局聲稱這次氣旋是「孟加拉經歷過有史以來持續時間最久的氣旋之一」，並將此歸咎於氣候變遷。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1130529