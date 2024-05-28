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致命氣旋長時間滯留孟加拉 專家稱氣候變遷所致

2024/5/28 17:21
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（中央社達卡28日綜合外電報導）孟加拉氣象專家今天表示，對當地造成大規模破壞的致命氣旋雷馬爾（Remal），是他們經歷過有史以來形成速度最快、持續時間最久的氣旋之一，這個轉變要歸咎於氣候變遷。

法新社報導，強烈氣旋雷馬爾26日晚間挾狂風巨浪登陸地勢較低的孟加拉和鄰國印度，造成至少21死、摧毀數千棟房屋，海岸堤防也被沖毀，2國多座城市成了水鄉澤國。

孟加拉國家氣象局負責人拉曼（Azizur Rahman）告訴法新社，「以滯留陸地的時間來看，這是本國經歷過滯留時間最長的其中一次（氣旋）」，並表示這個氣旋侵襲孟加拉超過36小時。

因慢速移動導致滯留時間拉長的風暴，通常會造成更大的破壞。

拉曼說，這個氣旋帶來豐沛雨量，一些城市的降雨量至少達到200毫米。

他認為，這個氣旋的生成速度比過去幾十年來偵測到的幾乎所有氣旋還要快，「當然，氣旋快速生成與滯留時間拉長要歸因於氣候變遷的衝擊」。

拉曼說：「這個低氣壓在孟加拉灣（Bay of Bengal）花了3天時間轉變成強烈氣旋…我從未看過一個低氣壓在這麼短的時間內變成氣旋。」

他指出：「氣旋通常是在孟加拉灣南部和西南部形成，然後需要7天至8天才會轉變成強烈氣旋。」（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130528

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雷馬爾
氣旋雷馬爾襲擊孟加拉與印度 百萬人斷電
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