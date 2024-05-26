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印度醫院惡火 7名新生兒喪生

2024/5/26 12:51
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（中央社記者林行健新德里26日專電）印度熱浪來襲，天氣酷熱，繼昨天一座兒童遊樂場大火奪走數條人命後，首都德里又有一座小型醫院失火，有7名新生兒不幸喪生。

德里消防局表示，位於維維克維哈區（Vivek Vihar）的一家新生兒照護醫院，昨天深夜11時30分發生火災，失火原因仍在調查，但醫院內存放的氧氣瓶助長火勢擴大。

消防局出動16輛消防車前往滅火。當時醫院有12名新生嬰兒，消防人員抵達後把他們全部救出火場，緊急送往鄰近醫院，但其中6名嬰兒送達時已無生命跡象，另1名嬰兒搶救無效而於今早死亡；其餘5名嬰兒目前正在接受治療。

德里衛生廳表示將對事件展開調查，嚴懲院方失職人員。

在醫院失火的數小時之前，1200公里外的拉吉科特市（Rajkot）一座鐵皮搭建而成的兒童遊樂場，同樣發生大火，隨著現場清理與搜救作業於今天上午恢復，死亡人數也從昨天通報的24人增至35人，包括12名兒童。

初步調查發現，業主的營業許可文件不齊全，遊樂場只有一個進出口，並且存放了大約3500公升的柴油及汽油，供發電機及卡丁車使用。

印度目前正值酷暑，部分地區發生熱浪，氣溫連續多天維持在攝氏40度以上。（編輯：張芷瑄）1130526

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