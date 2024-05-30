華爾街日報：川普若重返白宮 擬任命馬斯克當政策顧問
2024/5/30 06:10（5/30 07:20 更新）
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）「華爾街日報」今天引述知情人士所言報導，美國前總統川普如果在11月大選獲勝重返白宮，將考慮任命電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、億萬富豪馬斯克擔任政策顧問。
根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），川普已與馬斯克（Elon Musk）討論，如果他再次入主白宮，馬斯克可能擔任顧問角色，這是兩人關係解凍的最新跡象。
知情人士指稱，馬斯克的角色尚未完全敲定，也有可能不會發生，但他已與川普進行討論，如何在邊境安全和經濟相關政策方面，讓他正式投入並發揮影響力，兩者都是馬斯克日益關切的議題。
據報導，馬斯克也告訴川普他正發揮影響力，旨在說服有權力的美國商界領袖，不要支持現任總統拜登。（譯者：陳正健）1130530
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