美智庫示警 中國積極整合開發開源軟體供軍事用途

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」表示，與中國政府有關連的中國非營利組織「開放原子開源基金會」正在協調華為等幾家中國最大科技公司，來開發可供軍事應用的開源軟體。

路透社報導，「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）本週發布的一份報告指出，開放原子開源基金會正在監督在數個華為開發的開源作業系統上運作的相關工作，其中一個作業系統是華為鴻蒙的開源版OpenHarmony（開放鴻蒙），而鴻蒙正是華為遭美國制裁而被迫切斷與美國技術提供商的關係後所開發。

根據報告，開放原子開源基金會似乎正在整合數個中國公司的工作，來開發能替代美國科技的可行選項，以供國防應用，例如用於衛星。比方這個基金會帶頭讓OpenHarmony適用於中國去年發射的衛星，這些衛星可以低成本拍攝高解析度影像。

在詹姆斯敦基金會從事中國研究的副研究員張崑陽表示，開放原子開源基金會似乎在中國執行科技自立自強的策略上扮演關鍵角色，基金會內許多領導人士來自中國工業和信息化部，且38%以上的職員與中國共產黨有關連。

中國外交部婉拒置評。

詹姆斯敦基金會的報告還說，開放原子開源基金會的贊助商雖然大多是中國公司，例如阿里巴巴和騰訊；但美國晶片製造商英特爾（Intel）也贊助。

英特爾透過聲明回應表示：「英特爾透過自身在世界各地重要團體和基金會當中的領導地位，來培養一個開放的生態系統戰略，以建立信任、提供選擇並確保我們產業的互操作性。」

張崑陽則提醒，美國官員與其只聚焦在防堵中國的科技努力，不如審視美國政府是否應轉為介入來推動其在開源軟體方面的優先事項，否則中國可能在相關科技上發展出領先美國局面，因為這類工作至今在美國大致仍留給私部門。

他說：「美國應該檢視中國的例子，並嘗試在開源科技的創新上制定自身政策原則與準則。」（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1130531