北韓又空飄垃圾氣球 600個內裝垃圾越界

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（中央社首爾2日綜合外電報導）南韓軍方今天表示，北韓昨晚又朝邊境空飄約600個氣球，裝滿菸蒂、布料、廢紙和塑膠等廢棄垃圾。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）引述總統府青瓦台報導，國家安全保障會議常委會將於今天下午開會，討論是否以重新用擴音器對北韓廣播來因應。

南韓合同參謀本部在聲明中表示，昨晚8時左右開始，「北韓又重新朝南韓施放垃圾氣球」。

截至今天上午10時左右，「已發現約600個氣球，每小時約有20至50個氣球在空中移動」。

這些氣球將降落在南韓北部，包括南韓有近半人口居住的首爾和鄰近京畿道地區。

北韓本週稍早開始施放數以百計綁有垃圾袋的氣球，首爾斥為「低級」行為，並警告平壤，若不停止這種「非理性」的挑釁，南韓將採取強有力的措施反制。

合同參謀本部表示，5月28日以來，北韓已施放約900個氣球。截至目前為止，氣球內發現有「菸蒂、廢紙、布片和塑膠等垃圾」，「沒有發現有害物質」。

聲明表示：「我軍正在監控並偵察氣球發射點，透過空中偵察進行追蹤，並收集掉落的碎片，以公共安全為優先考量。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130602