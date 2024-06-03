南非大選正式公布結果 執政30年非洲民族議會未過半

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（中央社約翰尼斯堡2日綜合外電報導）今天公布的官方計票結果顯示，南非執政黨非洲民族議會本週大選只獲國會400席中的159席，失去長達30年以來的過半優勢。

法新社報導，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）及大部分對手政黨領導人都出席宣布最終計票結果的儀式。不過前總統朱瑪（Jacob Zuma）沒有出席，展現出他有意提出異議的跡象。

沒有任何單一政黨在國民議會（National Assembly）中過半。囊括40%選票、取得159席的「非洲民族議會」（African National Congress）之外，得票居次的是獲22%選票、取得87席的中間偏右「民主聯盟」（Democratic Alliance）。

朱瑪領導的新政黨「民族之矛」（uMkhonto we Sizwe，MK）拿下14.59%選票，獲58席，卻對相關過程予以譴責。

拉瑪佛沙說：「我國人民已經發聲，不管喜不喜歡，人民已經表達意見。做為政黨領袖，所有那些在社會上占據地位而有責任的人，我們已經聽見人民的聲音，我們必須尊重他們的願望。」

民主聯盟黨魁史汀胡辛（John Steenhuisen）已經表示，為了避免南非再有一個朱瑪政府，他準備好就共組聯合政府一事與非洲民族議會和其他政黨協商。

史汀胡辛和其他政黨領袖出席獨立選舉委員會（Independent Electoral Commission）公布大選結果的儀式，不過昨晚譴責大選舞弊的朱瑪沒有參加。

民族之矛發言人被問到為何朱瑪沒有出席時表示，如果出席就「無異於為非法宣布背書」。（譯者：何宏儒）1130603