肯亞邪教稱餓死可見耶穌 再發現7具受害者屍體

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（中央社奈洛比3日綜合外電報導）肯亞沙卡赫拉森林之前挖出數百具邪教受害者遺體，警方表示，調查人員今天重新在森林展開挖掘工作，結果又發現7具屍體。該教信徒相信自己「挨餓致死」後，就能和耶穌相見。

法新社報導，肯亞濱印度洋沿岸小鎮馬林迪（Malindi）內陸的荒野森林中，去年發生一起震驚全國與全世界的恐怖邪教事件，當地現在已經挖出436具遺骸。

肯亞電視台播放的畫面顯示，沙卡赫拉森林（Shakahola Forest）地面排列著7個藍色塑膠屍袋，這些屍袋隨後被搬到一輛車上。

政府首席病理學家歐杜爾博士（Dr Johansen Oduor）在現場告訴記者：「我們今天挖出7具屍體。在一個墳墓裡有4具，另外3具則被分開埋葬。…我們已找到大約50個墳墓，會把它們都挖開來。」

自稱牧師的瑪肯西（Paul Nthenge Mackenzie）據稱煽動其追隨者挨餓致死，以便在他預測的去年8月世界末日之前「和耶穌相見」。

2023年4月，瑪肯西於現稱「沙卡赫拉森林大屠殺」的首批屍體被發現後，遭到當局逮捕。

瑪肯西以前是計程車司機，他將自己化身為救世主並組織邪教。瑪肯西對191項謀殺、過失殺人和恐怖主義罪名均不認罪，他還被指控折磨與虐待兒童。

到目前為止，去年4月至10月間挖出的429具屍體，已有34具透過DNA分析確認身分。

雖然飢餓導致許多人死亡，但根據政府驗屍結果，包括兒童在內的一些屍體存在窒息、勒斃或毆打致死的跡象。

肯亞內政部長金迪奇（Kithure Kindiki）去年指責肯亞警方在調查沙卡赫拉森林大屠殺的初步消息時過於懈怠。

金迪奇在參議院委員會的聽證會上表示：「沙卡赫拉大屠殺是我國史上最嚴重的治安事件。」他誓言要「持續推動法律改革，馴服流氓傳教士」。

肯亞是一個以虔誠基督徒占多數的國家，一直努力監管涉嫌犯罪的不道德教會與邪教。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1130604