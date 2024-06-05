緊張局勢升溫 中國部署殲-20戰機至與印度爭議邊界

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，最新衛星影像顯示，中國在與印度有爭議的邊境部署6架先進的殲20戰機。

美國地理空間情資公司全源分析（All Source Analysis）5月30日表示：「對中國日喀則空軍基地收集的影像進行分析顯示，印度邊境附近可能部署6架殲20匿蹤戰機。」

日喀則空軍基地是軍民兩用的機場，距離印度邊境約150公里。

根據全源分析，殲20「威龍」戰機並不常駐在日喀則空軍基地，因此這種情況非常罕見。

「新聞週刊」對地理空間資料公司Sentinel Hub 6月2日提供的開源衛星影像進行分析，並表示殲20戰機仍部署在機場。

中印之間長達3380公里的爭議邊界稱為實際控制線（LAC），沿線的軍事局勢緊張，這兩個擁有核武的亞洲大國均持續在山區增援部隊，並建設基礎設施。

2020年6月，這場延續不斷的邊境爭議爆發成致命衝突，兩國40多年來首次發生造成死亡的衝突，至少20名印度士兵和4名中國士兵喪生。

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此後，緊張的軍事對峙持續4年，雙方在東拉達克（Eastern Ladakh）地區邊境部署數萬名軍隊。

印度退役將軍、現為新德里智庫維韋卡南達國際基金會（Vivekananda International Foundation）高級研究員的夏瑪（Rakesh Sharma）接受「新聞週刊」採訪時表示：「在日喀則部署測試第5代殲20匿蹤戰機，戰機配備射程超過300公里的飛彈下，大幅升高了印度錫金－阿魯納查邦地區（Sikkim-Arunachal Pradesh）的威脅。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130605