本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本統計 4年共逾10萬人死於COVID-19

2024/6/6 19:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省公布人口動態統計顯示，日本從2020年到2023年累計超過10萬人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

日本讀賣新聞報導，日本2023年有3萬8080人死於COVID-19，加上2020年到2022年的數字後，總計已有10萬5950人因感染COVID-19死亡。

COVID-19開始流行的2020年，日本共有3466人死亡；到了易造成重症化的Delta變異株流行的2021年，共有1萬6766人染疫死亡；2020年主流病毒株雖然變成致死率下降的Omicron變異株，但因為感染人數激增，造成死亡人數也高達4萬7638人。

在4年疫情下染疫死亡的10萬5950人中，男性為5萬7222人、女性為4萬8728人。

厚生勞動省過去每天都會公布COVID-19死亡病例，但隨著調降COVID-19防疫等級等同季節性流感後，就改為根據5個月後彙整的人口動態統計數據，以月為單位進行公布。（譯者：黃名璽）1130606

#日本疫情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.67
更多編輯台推薦新聞：