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無國界記者組織秘書長德洛瓦罹癌過世 享年53歲

2024/6/9 11:49
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（中央社巴黎8日綜合外電報導）總部位於法國巴黎的新聞自由組織無國界記者組織（RSF）今天發聲明表示，秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）因為罹癌去世，享年53歲。

法新社報導，根據聲明，德洛瓦曾擔任報紙和電視記者，自2012年以來掌管無國界記者組織，並將其轉變為「捍衛新聞業的全球組織」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體X發文致敬，並表示「新聞事業在他（德洛瓦）心中佔有很大份量」。

他還說德洛瓦「孜孜不倦」地為資訊自由和民主辯論奮鬥。

無國界記者組織於1985年由4名記者在法國南部小鎮蒙貝列（Montpellier）創立，現已成為世界各地試圖壓制媒體的獨裁專制政權的眼中釘。

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無國界記者組織並不怕激怒有權有勢的人物，將俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）等領導人稱為新聞自由的「掠奪者」。

自從蒲亭在2022年對烏克蘭發動戰爭以來，無國界記者組織曾多次譴責俄羅斯箝制新聞自由，並推出一系列針對俄羅斯的衛星新聞頻道，其中大部分是由流亡的俄羅斯記者所製作。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130609

#艾爾段
#俄羅斯
#蒲亭
#德洛瓦
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