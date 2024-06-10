德另類選擇黨議員醜聞纏身 遭逐出歐洲議會代表團

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（中央社柏林10日綜合外電報導）德國極右派「德國另類選擇黨」（AfD）今天宣布，該黨重量級議員克拉（Maximilian Krah）因醜聞纏身，將被逐出該黨在歐洲議會（European Parliament）的代表團。

法新社報導，在今年6月6日到9日的歐洲議會選舉中，克拉原本是AfD呼聲最高的候選人，此後他因涉嫌與俄羅斯和中國掛勾而遭調查。他企圖淡化納粹親衛隊（SS）罪行的言論，也導致歐洲議會極右派黨團與AfD劃清界線。

AfD發言人證實，該黨在德國歐洲議會選舉大有斬獲並成為第2大黨的隔日，該黨新當選的議員投票將47歲的克拉逐出議會代表團。不過，克拉仍在歐洲議會擁有席位。

今年4月，克拉在歐洲議會的1名助手因涉嫌為中國從事間諜活動而被捕後，他陷入了日益加深的危機。

克拉和另名AfD候選人拜斯特隆（Petr Bystron）也遭控收受金錢，在莫斯科資助的新聞網站散播親俄立場，德國當局已就此展開調查。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1130610