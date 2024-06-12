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UCLA校園挺巴勒斯坦示威再起 25人遭逮捕

2024/6/12 08:02
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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）加州大學洛杉磯分校（UCLA）校園10日再度出現支持巴勒斯坦的示威活動，警方強制驅離之後，約25人遭到逮捕。

UCLA警方5月2日驅離上千名支持巴勒斯坦的抗議群眾，相隔1個多月，UCLA校園再度聚集示威人士，他們10日在校園內舉行紀念活動，哀悼在以色列和哈瑪斯戰爭喪命的巴勒斯坦人。

這場示威活動以類似葬禮方式在校園內遊行，有人帶著假的血腥肢體，也有人將校園內的噴泉染成了紅色，隊伍集結在先前示威者曾經大規模紮營的廣場上。

「洛杉磯時報」報導，示威活動的前幾個小時場面維持和平，但稍晚警方與校園維安人員介入，與抗議者發生零星衝突之後，雙方開始對峙。

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UCLA警方聲明稿指出，警方在下午4時宣布這場活動是非法集會，調派警力支援。警方表示，20多名示威者遭到逮捕的原因是干擾大學正常運作，這些抗議者將收到未來14天不得進入UCLA校園的禁制令。

UCLA校園在4月25日開始，出現支持巴勒斯坦的示威活動，5月2日警方曾進行一次大規模驅離，清理學生在校園內築起的營地。昨天的示威活動，大多數的抗議者都戴著口罩，也試圖使用木板或鐵絲網築起路障，但後來遭警方拆除。（編輯：陳慧萍）1130612

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