以色列擊斃黎巴嫩真主黨指揮官 遭數十枚火箭報復

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（中央社耶路撒冷/貝魯特12日綜合外電報導）黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）今天對以色列北部發射數十枚火箭，以報復以色列昨晚攻擊黎巴嫩南部造成一名真主黨高階指揮官身亡，雙方衝突有猛烈升溫態勢。

綜合法新社和路透社報導，自從統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列引發雙方交戰後，哈瑪斯盟友、伊朗支持的真主黨也從黎巴嫩對以色列發動攻擊，雙方幾乎日日交火，且敵對態勢持續加劇，令人擔憂衝突擴大。

真主黨昨天從黎巴嫩南部對以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）發射約50枚火箭，晚間以色列回擊黎巴嫩南部距離邊界15公里的村莊朱瓦亞（Jouaiyya），真主黨稱合計造成1名高階野戰指揮官和7名戰士死亡。

這名指揮官的身分是1969年出生、呼號阿布塔勒布（Abu Taleb）的阿布杜拉（Taleb Sami Abdallah）。軍方消息人士指出，他是雙方交戰8個月以來以色列殺死的最高階且最重要真主黨指揮官。

警報聲今天響徹以色列北部。以色列軍方發表聲明說，「就在剛剛，我方識別到約有90枚拋射體從黎巴嫩越界而來」，有數枚被攔截，有些則落在以色列北部幾個地點，引發數個地區火災。

以色列軍方還說，不久後又出現第2波約70枚拋射體攻擊。以色列緊急救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，目前尚無通報任何傷亡。

真主黨也發布聲明表示，為了「回應猶太復國運動敵人執行的暗殺行動」，他們發射了數十枚卡幽沙式火箭（Katyusha）攻擊以色列北部的恩柴提姆（Ein Zeitim）和阿米阿德（Ami'ad）的以軍總部及莫蘭（Meron）的以軍空中偵察站，並以數枚導向飛彈擊中一座「軍工廠」。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130612