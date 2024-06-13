日本去年3568人遇山難含145名外國客 雙創新高

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本警察廳公布最新統計，2023年日本全境共有3568人遭遇山域事故，其中145人是外國觀光客，雙創統計史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）及富士新聞網報導，由於馬上就要迎接日本正式的登山季，警察廳呼籲登山客在行前應做好安全相關規劃，並備妥充足登山裝備。

警察廳統計，日本去年共有3568人遭遇山域事故，較2022年增加62人，創留存統計資料的1961年以來新高紀錄。2023年的死者及下落不明者總計335人，比2022年多8人。

其中外國觀光客遭遇山域事故共100起、145人，不論件數或人數，都創2018年開始針對外國觀光客進行統計以來新高。死者或下落不明者總計11人。

從年齡層來看，日本全境遭遇山域事故的3568人中，以70多歲的790人居冠、60多歲的706人次之，總計60歲以上人數占比高達49%。

從都道府縣來看，長野縣有332人、北海道有245人、東京都有233人，特別是在富士山或高尾山等作為觀光地的有名山區，接連發生山域事故。

受到中高年人興起的登山熱潮影響，日本一直到2018年的山域事故人數持續增加，之後雖一度因COVID-19疫情大流行減少，但近年又再度轉為增加。（譯者：黃名璽）1130613