韓國觀光恢復近9成 台灣遊客人次超越疫前水準

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）一度受到疫情重創的韓國觀光復甦顯著，最新數據顯示，今年前4個月訪韓外國遊客人次恢復至疫情前的近9成，其中台灣遊客以42.3萬人次排名第3，較去年同期增加102%，甚至超越疫情前同期訪韓人次，僅次於中國及日本。

韓國觀光公社旗下旅遊數據平台最新發布數據顯示，今年1到4月訪韓外國觀光客較去年同期增加86.9%，達486.6萬人次，恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前2019年同期的88.8%。

以遊客來源區分，來自中國的外籍觀光客較去年同期大增470.1%，以142.6萬人次居首，但僅達到疫前的78.1%水準。以89.5萬人次排名第2的日本遊客年增85.7%，恢復至疫情前的82.5%。

以42.3萬人次排名第3的台灣不僅年增102%，甚至達到疫情前2019年同期的107.5%。排名第4的美國訪韓人次則較去年增加19.5%，來到36.7萬人次，較疫情前大增119.5%。

若單看提供免簽入境優惠的濟州島地區，今年以來外國觀光客訪問人次已超越疫前水準，來到38.2萬人次，較去年大增逾4倍。

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雖然占比最多的中國及日本觀光人次僅恢復約8成，但由於各家航空公司規劃在今年下半年進一步增加國際航線，加上不久前召開的中日韓峰會協議擴大人員交流，當局預估來自中國大陸及日本的旅客有望進一步增加，是否有望超越2019年的1750.2萬人次紀錄值得關注。

根據韓國國土交通部3月底拍板的年度夏季國際定期航班規畫，從韓國出發或到達的231個航線，每週最多運行達4528個航班，幾乎恢復至2019年平均每週4619班次水準。（編輯：馮昭）1130613