黃岩島空域事件後 菲律賓呼籲中國緩和南海緊張

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（中央社馬尼拉12日綜合外電報導）菲律賓日前指控中國軍機在黃岩島空域採取「危險行動」後，馬尼拉當局今天再度敦促北京重視緩和南海緊張局勢的呼籲。兩國先前已同意將更妥善地管控海上爭議。

路透社報導，菲國軍方表示，2架中國軍機8日在南海黃岩島（Scarborough Shoal）上空，向1架執行例行巡邏任務的菲國軍機飛行路徑投擲照明彈。共軍則宣稱這是專業且合法的行動。

菲國國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）表示，中國軍機的行動早在預料之中，這也是北京聲索南海主權及地位「持續模式」的一環。

鐵歐多洛告訴路透社記者，「我們應該習慣（中國的）回應方式」，他也呼籲中國遵守國際法，並重視菲國和其他國家的請求，「克制」這類行動。

菲國國家安全委員會（National Security Council）也呼籲中國「停止所有形式的挑釁及危險舉措」。

鐵歐多洛告訴媒體記者，「希望中國遵守國際法，並了解降低緊張的必要性，特別是他們的說法並非事實」。

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過去1年來，菲中兩國不時因南海主權爭議發生海上衝突。今年6月，中國海警人員揮舞刀棍和斧頭，登上菲國海軍充氣船，阻止菲方人員運送補給品到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）上的一艘擱淺老舊軍艦，造成菲國軍人受傷。

這場衝突發生後，菲中兩國於7月就菲方向仁愛暗沙上老舊軍艦執行補給事宜達成「臨時性安排」，以降低緊張局勢。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130812