中國在南海空域危險行為 菲方預見將成常態

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（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）菲律賓國防部與軍方高層預見，中國在南海空域的危險挑釁行為將成常態，菲方必須做好適應及因應的準備。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）今天在菲律賓三軍總部主持活動，被媒體問及中國軍機向菲國軍機飛行路徑投擲照明彈事件時回應：「我們預期這將成為中方的持續性模式。」

鐵歐多洛說，菲律賓政府必須提出反對，否則將形同「默許」這類事件發生。

8日上午，2架中國空軍飛機在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈，菲律賓軍方斥此為「危險及挑釁行為」；共軍則稱，菲國軍機不顧反覆警告，執意「非法闖入」空域，干擾中國正常演訓活動。

鐵歐多洛不認為此事件值得擔憂，但菲國必須開始適應這樣的情況。

他補充，中國的南海主張並沒有國際支持，靠的只是蠻力，希望中方能夠講理，聆聽菲律賓與國際社會的聲音，依據國際法行事。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）呼應鐵歐多洛，預見南海會發生更多類似危險事件，但強調菲律賓軍方會繼續在「西菲律賓海」（West Philippine Sea）執行巡邏任務。

被問及菲方軍機如何保護自己？布勞納回應，菲律賓空軍設有標準作業程序，遇到類似情況他們可以迴避。

「西菲律賓海」是指從菲國依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）向南海延伸的200海里專屬經濟區，包括中業島（Thitu）及黃岩島（Scarborough Shoal）周邊水域。

另一方面，菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）在同一場合上說，馬尼拉將會就8日的事件向北京提出外交抗議。

馬納羅感慨，中國政府總是表示盼降低緊張，但此類導致緊張升高的事件卻又不時發生，馬尼拉不得不重新評估北京的誠意。

他重申，菲律賓仍將致力於透過外交及和平方式解決領土爭議，至於中國是否願意走同樣的路，就由他們自己決定。（編輯：陳承功）1130812