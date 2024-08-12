馬斯克將專訪川普 8/13上午8時直播對談

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國億萬富豪、社群平台X老闆馬斯克（Elon Musk）將於台灣時間明天上午8時直播共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的專訪，此舉將為峰迴路轉的總統選戰增添更多話題。

路透社報導，這場預計於美東時間12日20時登場的專訪可能在美國前總統川普的競選聲勢陷入低潮之際，提供他一個抓住選民目光的機會。

近期民調顯示，川普的民主黨對手、副總統賀錦麗（Kamala Harris）已追上川普原有的領先優勢，正透過一連串活動動員選民支持。

在馬斯克的社群平台X上接受專訪，有助川普觸及其保守派鐵粉之外的選民。然而，過去該平台上的類似活動經常受到技術問題干擾。

馬斯克在前稱推特（Twitter）的X發文寫道：「這場對話登場前，我會在今晚跟明天進行一些系統擴充測試。」

川普競選團隊昨天表示，這場訪談將透過川普的X官方帳號@realDonaldTrump進行直播。該帳號因為2021年1月6日川普支持者闖入美國國會事件，遭到平台前任老闆封鎖，馬斯克在買下X的1個月後宣布恢復該帳號權限。

川普經常在他自有的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，該平台於2022年2月上線。自從川普的X帳號權限恢復後，他只在2023年8月發過1篇文，還附上他在富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）拍攝的犯罪檔案大頭照，以向支持者募款。

馬斯克2020年曾公開支持民主黨籍總統拜登（Joe Biden），之後轉向右傾，在7月川普遭暗殺未遂後表態支持共和黨。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130812