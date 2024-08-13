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哥倫比亞解決垃圾問題新策略 請甲蟲出馬成本低還能創造收入

2024/8/13 16:44（8/14 13:15 更新）
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圖為哥倫比亞環境與健康工程師維阿蘇斯與手上的赫克力士長戟大兜蟲合影。（美聯社）
圖為哥倫比亞環境與健康工程師維阿蘇斯與手上的赫克力士長戟大兜蟲合影。（美聯社）
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（中央社哥倫比亞通哈12日綜合外電報導）哥倫比亞為了對付日益嚴重的垃圾堆積問題，想出一個創新計畫，而甲蟲，就是這計畫的祕密武器。

法新社報導，在這裡，巨大的兜蟲幼蟲吃掉成堆的有機垃圾，要是沒有牠們，這些垃圾最終會被丟進垃圾掩埋場。

但這樣還沒完，甲蟲幼蟲的糞便蒐集起來，可以當成肥料出售，兜蟲成年後還可以當成寵物，出售給遠至日本的客戶。

在哥倫比亞中部波雅卡（Boyaca）地區負責該計畫的環境與健康工程師維阿蘇斯（German Viasus）說：對於垃圾處理問題，「這些甲蟲有答案」。

維阿蘇斯認為，這個概念簡單、成本低，而且是個很容易在世界其他地方複製的例子。

他在通哈市（Tunja）的工廠每週都會收到鄰近城市約4萬居民產生的約15噸垃圾。

把垃圾堆起來，可以當成這群貪吃幼蟲的食物。另有一批幼蟲會被放入水箱，讓牠們消化有機廢物分解產生、可能破壞生態系統的液體。

哥倫比亞官方估計，這個南美國家每天產生約3萬2000噸垃圾，其中約一半是有機垃圾。

聯合國指出，全球每年產生約112億噸垃圾。

2000年，使用蚯蚓的類似計畫失敗後，維阿蘇斯偶然間看到金龜子幼蟲在吃垃圾袋裡的東西，靈機一動，想出這個方法。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1130813

#垃圾
#哥倫比亞
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