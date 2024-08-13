哥倫比亞解決垃圾問題新策略 請甲蟲出馬成本低還能創造收入

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（中央社哥倫比亞通哈12日綜合外電報導）哥倫比亞為了對付日益嚴重的垃圾堆積問題，想出一個創新計畫，而甲蟲，就是這計畫的祕密武器。

法新社報導，在這裡，巨大的兜蟲幼蟲吃掉成堆的有機垃圾，要是沒有牠們，這些垃圾最終會被丟進垃圾掩埋場。

但這樣還沒完，甲蟲幼蟲的糞便蒐集起來，可以當成肥料出售，兜蟲成年後還可以當成寵物，出售給遠至日本的客戶。

在哥倫比亞中部波雅卡（Boyaca）地區負責該計畫的環境與健康工程師維阿蘇斯（German Viasus）說：對於垃圾處理問題，「這些甲蟲有答案」。

維阿蘇斯認為，這個概念簡單、成本低，而且是個很容易在世界其他地方複製的例子。

他在通哈市（Tunja）的工廠每週都會收到鄰近城市約4萬居民產生的約15噸垃圾。

把垃圾堆起來，可以當成這群貪吃幼蟲的食物。另有一批幼蟲會被放入水箱，讓牠們消化有機廢物分解產生、可能破壞生態系統的液體。

哥倫比亞官方估計，這個南美國家每天產生約3萬2000噸垃圾，其中約一半是有機垃圾。

聯合國指出，全球每年產生約112億噸垃圾。

2000年，使用蚯蚓的類似計畫失敗後，維阿蘇斯偶然間看到金龜子幼蟲在吃垃圾袋裡的東西，靈機一動，想出這個方法。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1130813