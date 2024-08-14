川普馬斯克談裁員 美聯合汽車工會控威脅勞工

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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國聯合汽車工會（UAW）今天表示已向全國勞工關係局（NLRB）提訴，指控前總統川普和電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）企圖威脅及恐嚇勞工。

路透社報導，目前不清楚美國全國勞工關係局是否會對川普昨天與馬斯克在社群媒體平台X上的兩小時對話內容採取行動。

聯合汽車工會支持代表民主黨參選總統的副總統賀錦麗（Kamala Harris），鼓勵近40萬名成員把票投給她而不是川普。聯合汽車工會7月底曾為她背書。

川普昨天在對話中告訴馬斯克：「你裁員最高明。我的意思是，我看了你怎麼做。你走進來，只說了句『你想辭職嗎？』他們就罷工了－我不想提到公司名稱－但他們就罷工了。然後你說『沒關係，你們全都離開吧』。」

前總統歐巴馬執政時的全國勞工關係局主席李勃曼（Wilma Liebman）說，馬斯克笑了一下，但沒有回應川普的說法，讓全國勞工關係局更難判定他確實非法威脅旗下公司勞工。

聯合汽車工會在聲明中說，根據聯邦法，雇主不能因為勞工罷工就開除，而揚言解僱違反全國勞資關係法（National Labor Relations Act）。

聯合汽車工會今天採取行動後，馬斯克隨即在社群媒體發文批評工會主席范恩（Shawn Fain），還暗指過去有兩位工會主席因賄賂和貪汙入獄。馬斯克說：「根據最近的報導，看起來這傢伙好像會加入他們的行列！」

法院指定的聯合汽車工會監察員正在調查數名工會高層，包括范恩涉嫌挾怨報復工會成員，因為這名成員未採取有利於范恩的同居伴侶和她姊妹的行動。路透社尚未聯繫上聯合汽車工會就馬斯克的回應置評。

川普競選陣營人員說，川普承諾對中國輸美商品徵收100%關稅，將強化產業發展，賀錦麗的電動車政策 則是在傷害美國製造業。

川普陣營資深顧問休斯（Brian Hughes）透過聲明表示：「這樁無聊的訴訟是無恥的政治噱頭，目的是削弱川普總統在美國勞工當中的壓倒性支持率。」

聯合汽車工會採取行動後，賀錦麗陣營則未立即回應置評請求。

范恩和川普過去就曾打過口水戰。

范恩今天在聲明中說：「川普和馬斯克都希望勞工階級的人坐下來然後閉嘴，他們還公開嘲笑。這很噁心、違法，而且完全可以預見這兩個小丑的行為。」

川普曾呼籲解僱這位工會領袖，稱他必須對美國汽車製造業走下坡負責。

密西根州的聯合汽車工會成員傾向支持民主黨，但挺川普的勞工最近幾週已在組織他們自己的集會。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130814