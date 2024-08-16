歐盟將表決電動車加稅 中國揚言不投資支持國家

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（中央社台北16日電）歐盟執委會本月底將提出中國電動汽車反補貼調查報告，11月4日前提交歐盟成員國表決是否加徵長達5年的反補貼關稅。中國機電商會今天揚言，對於有意吸引中國車企前往投資的歐盟國家而言，「支持徵稅或將失去投資」。

綜合央視新聞、中國新聞網報導，中國機電產品進出口商會今天表示，中國電動汽車企業正密切關注歐盟反補貼調查的進展和結果，並將據此評估赴歐投資風險，作出投資決策。

中國機電商會揚言，「對於有意吸引中國車企前往投資的歐盟國家而言，支持徵稅或將失去投資」，而一個保持開放、公平的歐盟市場，對中國企業更具投資吸引力。

報導說，歐盟執委會7月4日公布初步裁定，對自中國進口電動汽車徵收17.4%至37.6%的臨時反補貼稅。有分析認為，此舉希望推動中國企業赴歐投資，帶動歐盟汽車產業發展，增加歐盟當地就業機會。

對此，中國機電商會稱，從中國企業的反應看，歐盟的做法「事與願違」。在歐盟發起電動汽車反補貼調查前，很多中國車企已開始或計畫赴歐投資或經營。但自歐盟執委會決定徵收臨時反補貼稅以來，諸多中國電動汽車企業紛紛表達對調查結果的關切和赴歐投資可能遭遇歐盟「外國補貼條例」調查等風險的極大擔憂。

中國機電商會並稱，吸引包括中國在內的全球投資者赴歐投資，最重要的是歐盟能夠提供友好穩定的營商環境。頻頻對企業發起各種不公平不公正的調查，顯然將加劇企業對營商環境和投資風險的擔憂。

中國機電商會還稱，中國電動汽車企業正在密切關注歐盟反補貼調查的進展和結果，並將據此評估赴歐投資的風險，做出投資決策。希望歐方秉持開放合作態度，儘早終止調查，支持中歐汽車產業展開全面合作。

歐盟執委會預計將於8月底公布針對中國電動汽車的反補貼調查報告，並在11月4日前提交27個歐盟國家以2/3多數決來確定是否通過。若表決通過，將會連續5年課徵。

歐洲是中國新能源汽車第一大市場。中國多家汽車與動力電池企業積極布局在歐設廠，其中涉及匈牙利、西班牙、義大利、波蘭等多個歐盟國家。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130816