烏克蘭反攻俄羅斯 波蘭：西方反對衝突升高立場不變

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（中央社華沙18日綜合外電報導）波蘭內政部長西莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）表示，烏克蘭對俄羅斯西部疆域發動跨境反攻，從中取得「龐大政治斬獲」，但這項入侵行動不會改變西方「反對衝突升高的態度」。

路透社報導，烏克蘭聲稱自8月6日迄今已在俄國庫斯克州（Kursk）掌控逾1150平方公里土地和超過80處聚落，寫下第二次世界大戰以來針對俄羅斯的最大規模入侵行動。路透社無法獨立核實戰場上的最新進展。

西莫尼亞克16日晚間接受路透社專訪時被詢及，基輔取得軍事斬獲，是否會改變盟友提供武器協助烏克蘭對抗俄羅斯所設下的供給限制，他對此回應說，「這個攻勢不會改變西方（國家）反對衝突升高的態度」。

自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，軍援基輔的西方國家迄今不允許烏克蘭使用遠程武器，因為擔心可能造成俄烏衝突升高。

西莫尼亞克說：「我認為對西方國家而言，基輔在短短2週內取得龐大的政治斬獲，這是改變烏克蘭形象的重大事件。」

華府官員本週表示，到目前為止，美國認為烏克蘭強襲俄國庫斯克州是一種自我保護之舉，基輔在此情況下使用美國裝備恰如其分。但是，他們對烏軍進一步深入敵方領土可能引發的複雜情況感到憂心忡忡。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130818