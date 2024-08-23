本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

首位訪烏克蘭印度總理莫迪抵基輔 專家：展現不與俄同邊

2024/8/23 18:34（8/23 19:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
印度總理莫迪（右）23日出訪烏克蘭，與總統澤倫斯基見面時擁抱彼此。（圖取自x.com/narendramodi）
印度總理莫迪（右）23日出訪烏克蘭，與總統澤倫斯基見面時擁抱彼此。（圖取自x.com/narendramodi）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔23日綜合外電報導）印度總理莫迪出訪烏克蘭，今天抵達首都基輔與總統澤倫斯基會談，外界預期他將嘗試調停俄烏達成終戰協議，政治分析家則認為他希望展現印度「不是站在俄羅斯那邊」。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔的馬林斯基宮（Mariinsky Palace）門口迎接莫迪（Narendra Modi），兩人握手擁抱，接著按照計畫舉行會談。外界預期莫迪將嘗試推動烏克蘭及俄羅斯展開「對話與外交」。

這是烏克蘭在蘇聯解體後於1991年獨立以來，首次有印度總理到訪。

路透社報導，莫迪在社群媒體X平台發文表示：「今天上午稍早抵達基輔，印度社群給予非常熱烈的歡迎。」

莫迪曾在行前談到：「我期待有機會分享關於和平解決當前衝突的觀點。作為朋友和夥伴，我們希望該地區早日恢復和平與穩定。」

印度外交部負責西方事務的秘書長拉爾（Tanmaya Lal）也告訴記者：「只有在雙方都能接受的情況下，長久和平才有實現的可能，而這只能透過談判來達成。」

莫迪上月才訪問俄羅斯，他這次來訪對烏克蘭意義非凡。西方支持的基輔當局一直嘗試與「南方世界」（Global South）深化外交關係，盼獲開發中國家支持，並藉此與俄羅斯達成公平的終戰協議。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）告訴路透社，莫迪訪問基輔意義重大，因為印度「確實對俄羅斯有一定的影響力」。

烏克蘭政治分析家費森科（Volodymyr Fesenko）昨天指出，他並不期待莫迪來訪對於結束俄烏戰爭能有什麼突破性建議，但對於印度來說，表現出「不是站在俄羅斯那邊」很重要，而基輔也希望藉由這個機會，在莫迪訪俄後能與印度恢復友好關係。（譯者：陳怡君/核稿：洪培英）1130823

#印度
#波多利雅科
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#基輔
#莫迪
#法新社
#路透社
#澤倫斯基
延伸閱讀
印媒：莫迪會蒲亭 當面籲請結束俄烏戰爭烏克蘭炸毀俄羅斯橋梁 首度證實用美製武器攻庫斯克蒲亭13年來首訪車臣 視察部隊準備出征烏克蘭余茂春：中國偏執反西方 不具備調停俄烏戰爭能力前義駐中大使：中國恐藉調停俄烏 交換美國降低護台
莫迪
印度烏克蘭建交逾30年 莫迪首度訪烏盼調停俄烏戰爭印度外交部：總理莫迪本週將訪問基輔
澤倫斯基
莫迪將訪烏克蘭會澤倫斯基 強調以對話解決衝突印度總理莫迪啟程訪烏克蘭 討論和平解決俄烏衝突
國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
俄烏戰火愈趨激烈 中國籲公民勿到烏克蘭
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：