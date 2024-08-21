前義駐中大使：中國恐藉調停俄烏 交換美國降低護台

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（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）前義大利駐中國大使謝國誼（Ettore Sequi）分析，中國在調停俄烏戰爭、中東衝突可帶來積極影響，但可能藉此向國際提出「交換條件」，包括要求美國降低對台灣處境的保證。

謝國誼2015到2019年擔任義大利駐中國大使，曾獲北京大學經濟學院頒發榮譽教授，是義大利外交界「知中派」。他接受義大利媒體「蟻報」（Le Formiche）專訪，解讀中國近期在國際政治經濟層面的布局。

中國近期積極介入調停俄烏戰爭，中國總理李強8月20到23日赴俄羅斯訪問，烏克蘭外長曾於7月下旬訪問中國。

謝國誼分析，中國可能為俄烏戰爭、中東危機帶來積極影響，但恐將附加「交換條件」，例如中國希望在國際獲得與美國平起平坐的地位，或要求美國降低對台灣處境的保證；中國也可能要國際降低對中國政治體制與貿易政策的敵意。

謝國誼認為，中國不信任俄羅斯當局處理烏克蘭問題的態度，但仍須避免俄羅斯在戰爭中完全失敗，因為這可能導致莫斯科政權更迭。中國的作法是在軍民兩用材料、技術上大力支持俄羅斯，這使莫斯科愈來愈依賴北京供應，某種程度淪為中國的附庸。

謝國誼表示，中國核心目標是讓全球承認其大國角色，因此必須削弱美國獨強地位，中國提出「一帶一路」或結合南方國家推出各種倡議，都是為了重新定義有利中國的國際體系。例如「全球安全倡議」（Global Security Initiative）以促進和平為宗旨，背後目標其實是要削弱美國在印太區域的聯盟。

歐盟現階段將中國定義為「合作夥伴、競爭者、體制對手」，有些智庫建議增加「威脅」一詞。謝國誼認為，歐中關係複雜，難以用簡化形容詞概括，總體來說，目前歐中關係焦點是俄烏戰爭、中東衝突、貿易戰，這些地緣政治議題轉移了各界對全球化問題的關注，像是全球暖化、貧窮問題、移民現象等。

對於義中關係，謝國誼認為，義大利退出一帶一路倡議，與中國重啟戰略夥伴關係並簽署3年行動計畫，可使雙邊關係去政治化，但對於經濟效益不能過度樂觀，義大利進入中國市場仍困難重重，要與其他歐洲市場競爭吸引中資也不容易，且在對中國加徵關稅等政策上，義大利須與歐盟規範一致。

談到中國內部局勢，謝國誼分析，中國面臨一些處境困難，可能阻礙其民族復興夢，中國正陷入「中等收入陷阱」（Middle income trap），中國每年約有1200萬青年進入就業市場，若經濟發展陷入停滯，這些青年找不到工作，就可能危及中國政權的穩定性。

「中等收入陷阱」是指一個國家達到一定收入水準後，發展停滯不前。這些國家因薪資上漲，失去出口產品的競爭力，既無法與低成本生產的國家競爭，也無法進入高附加價值市場，或加入已開發國家行列。

謝國誼表示，今日的中國已無法透過加強內需推動發展，中國人口急劇老化、退休金公共支出增加、醫療保健系統陷入困境、失業率上升，造成非常令人擔憂的社會緊張局勢，不安全感促使人民降低消費並增加儲蓄。

謝國誼表示，因此中國政府迫切需要透過對企業的補貼政策，以低價將高技術商品銷售到歐洲市場，從供應面而非需求面推動中國的產值，「中國正向國際市場傾銷過剩產品，這就是為何中國需要和西方社會保持不過度衝突的關係，這對中國有工具性與策略性價值。」

謝國誼表示，中國最不樂見的是美國與歐盟結為反中陣線，因此中國寧願與歐盟各個成員單獨打交道，利用各國不同商業利益，打「雙邊貿易關係牌」。（編輯：韋樞）1130821